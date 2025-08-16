استئناف العمل بمشروع قرية كوجو الجديدة في سنجار بتكلفة 19 مليار دينار

استؤنف العمل في مشروع قرية كوجو الجديدة في سنجار، وخصصت الحكومة العراقية 19 مليار دينار لإكماله.



وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الكورد الإيزديين خلف شنگالي، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت (16 آب 2025) إنه “بناءً على قرار رئيس الوزراء العراقي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أبدى وزير الإعمار والإسكان العراقي، بنگين ريكاني، موافقته على إكمال مشروع إسكان قرية كوجو الجديدة”.

سيُنفذ المشروع على مساحة 65 دونماً من الأرض ويتألف من 134 منزلاً.

ستُؤمَّن للمشروع خدمات مثل الطرق وشبكة الصرف الصحي والكهرباء ومدرسة ومركز صحي ومساحات خضراء.

سابقاً، وُضع حجر الأساس للمشروع في 5 أيلول 2024، والذي كان ممولاً من قبل المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومبادرة نادية مراد، لكن العمل توقف لاحقاً بسبب إيقاف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية دعمها المالي للمشاريع.

بناءً على توصية من مكتب رئيس الوزراء العراقي بتاريخ 14 نيسان من هذا العام، أبدت وزارة الإعمار موافقتها في 29 من الشهر نفسه على إكمال المشروع على ميزانية الحكومة الاتحادية.

يذكر أنه في شهر آب من عام 2014، هاجم مسلحو تنظيم داعش حدود قضاء سنجار، وكانت قرية كوجو إحدى المناطق التي واجهت دماراً ومجازر كبيرة، حيث قُتل أكثر من 400 من رجالها بشكل جماعي، واختُطف أكثر من 700 من فتياتها ونسائها على يد مسلحي التنظيم.

