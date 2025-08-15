“منتصف آب” ينكأ جراح “كوجو” بذكرى المجزرة الشنيعة

ما تزال جراح الاهالي مفتوحة وذكريات المأساة حاضرة بقوة في قرية كوجو التي ارتكب فيها تنظيم داعش مجزرة دامية، رغم مرور 11 عاما على الجريمة.

فبعد حصار استمر 12 يوماً، اقتحم مسلحو التنظيم القرية التابعة للقضاء، وجمعوا سكانها في مدرسة محلية حيث فصلوا النساء والاطفال عن الرجال قبل أن ينفذوا إعداماً جماعياً بحق الرجال بدم بارد ويختطفوا النساء والأطفال لسبيهم واستعبادهم.

وقال حزني مراد (أحد وجهاء القرية) وشقيق سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة نادية مراد، لوكالة شفق نيوز، إن “هذا اليوم يمثل جرحا غائرا في ذاكرة اهالي كوجو”، مضيفا انه في مثل هذا اليوم قبل احد عشر عاما دفن شقيقه الذي قتل على يد مسلحي التنظيم وهناك 19 مقبرة جماعية داخل ومحيط القرية تضم رفات العشرات من ابنائها وانتقد مراد تقاعس الجهات المعنية عن استكمال عمليات انتشال الرفات وتسليمها الى ذوي الضحايا”.

وبين مراد، أن “أكثر من 500 شخص من اهالي القرية قتلوا ودفنوا في مقابر جماعية فيما لم يتم التعرف حتى الان الا على هوية 169 منهم وقد جرى دفنهم في مقابر تليق بكرامتهم”.

كما تحدث خدر إسماعيل، وهو أحد الناجين من المجزرة، قائلا: “لن أنسى ذلك اليوم ما حييت حيث كنت مختبئا حين سمعت أصوات الرصاص تصم الأذان وأرى بأم عيني جثث أصدقائي وأقاربي تتساقط واحدة تلو الأخرى”.

وفقد خدر إسماعيل، في تلك اللحظات والده واثنين من اخوته ولم يعثر على رفات اثنين منهم حتى اليوم، حيث أضاف أن معاناة الأهالي لم تنته عند حدود القتل والاختطاف بل استمرت مع انتظارهم الطويل لعودة المفقودين او التعرف على رفاتهم، مشدداً على أن العدالة لن تتحقق الا بكشف مصير كل ضحية ومحاسبة كل من شارك في هذه الجريمة الوحشية.

هذا وطالب مراد، المجتمع الدولي والحكومة العراقية، بـ”الاسراع في مساعدة ذوي الضحايا والبحث عن المفقودين والأسرى والعمل على استخراج رفات من لا يزالون في المقابر الجماعية، وتسليمهم الى عائلاتهم لإنهاء صفحة مولمة من تاريخ هذه القرية المنكوب.

