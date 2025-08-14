فيان دخيل تستذكر مجزرة 2007: القاتل تغيّر اسمه لكن الحقد على الايزيديين لم يتغير

استذكرت النائبة الإيزيدية في البرلمان العراقي فيان دخيل، اليوم الخميس، الذكرى السنوية الثامنة عشرة لأكبر مجزرة نفذها تنظيم القاعدة ضد الإيزيديين في قضاء سنجار بمحافظة نينوى عام 2007، مؤكدة أن الحقد الذي استهدفهم حينها ما زال قائماً وإن تغيّرت أسماء التنظيمات.

وقالت دخيل، وهي نائبة عن سنجار عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في تغريدة على منصة “إكس”: “14 آب 2007… صباح تحوّل إلى جحيم. أكبر تفجير لتنظيم القاعدة: 4 شاحنات محملة بمادة TNT فجّرها الإرهابيون في منطقتي گرعزير وسيبا شيخدري، أسفرت عن استشهاد 312 شخصاً، وإصابة نحو 800 آخرين بجروح، فضلاً عن عشرات المفقودين… جميعهم من الإيزيديين البسطاء”.

وأضافت: “وصلنا إلى مكان التفجير، فوجدنا الركام يحتضن الجثث. القاتل تغيّر اسمه من القاعدة إلى داعش… لكن الحقد واحد، والضحية الإيزيديون”.

وتُعدّ مجزرة گرعزير وسيبا شيخدري، التي وقعت في صيف 2007، واحدة من أبشع الهجمات الإرهابية التي استهدفت الإيزيديين، حيث خلّفت دماراً واسعاً في المنازل والبنية التحتية، وفتحت جراحاً عميقة ما زالت آثارها الإنسانية والاجتماعية قائمة حتى اليوم.

ويأتي استذكار هذه المجزرة في وقت لا يزال فيه الإيزيديون يطالبون بتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الجرائم التي ارتكبت بحقهم، سواء على يد القاعدة في 2007 أو تنظيم داعش في اجتياحه لسنجار عام 2014.

