البنك المركزي العراقي يطلق قروضا للنازحين في نينوى ودهوك

أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، أنه وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية اطلق قروضا للنازحين في محافظتي نينوى ودهوك.

وذكر بيان صادر عن البنك، أنه “ضمن برنامج أفاق لدعم النازحين والمجتمعات المضيفة لهم في محافظتي نينوى ودهوك، تعاون البنك المركزي العراقي ومنظمة العمل الدولية وأيضا الشركة العراقية للكفالات المصرفية وعدد من المصارف العاملة في العراق في دعم هذه الشريحة التي استُنسخت تجربتها في جنوب العراق وتحديداً في محافظتي البصرة والمثنى لتنفيذ برنامج بنفس الآلية وتحت مسمى ” برنامج تعزيز الأعمال الخضراء “.

وأوضح أنه “عبر هذا التعاون تحقق تمويل ما يقارب 3.8 مليارات دينار ضمن برنامج آفاق لدعم النازحين قسراً والمجتمعات المضيفة لهم حيث بلغ عدد المقترضين 284 مقترضاً كانت فيها نسبة النساء 27% مما يؤشر إلى زيادة إدماج العنصر النسائي في العمل”.

ووفقا للبيان، فإن “تلك القروض كانت بكفالة مقدمة من قبل منظمة العمل الدولية قد بلغت مليون دولار والتي مثلت نسبة 35% من مبلغ التمويل أعلاه وكفلت الشركة العراقية للكفالات المصرفية نسبة 65%، حيث مُنحت القروض عن طريق المصارف الثلاثة المشاركة في البرنامج (المصرف الأهلي العراقي، مصرف الشرق الأوسط، مصرف جيهان الإسلامي)”.

كما أشار البنك إلى أنه “نتج أيضاً عن هذه المبادرة، تدريب 2981 شخصاً من أصحاب المشاريع الجديدة والقائمة ضمن برنامج (إبدأ مشروعك، وحسِّن مشروعك) إضافة إلى برنامج التثقيف المالي حيث خلق المشروع 1612 فرصة عمل والتي امتدت على عدة مراحل تمثلت بالمرحلة الأولى والمرحلة الانتقالية الجسرية بداية من تاريخ انطلاق البرنامج عام 2021 ولغاية صرف القروض كافة”.

وتابع البيان أن “نجاح هذه التجربة قد دفعت إلى نسخها في محافظتي البصرة والمثنى ضمن برنامج (تعزيز الأعمال الخضراء) حيث استطاع هذا البرنامج حل أهم عقبة تواجه المقترضين والمصارف المتمثلة بالكفالة إضافةً إلى الخبرة التي اكتسبتها الشركة العراقية للكفالات المصرفية من خلال تنفيذ المبادرة حيث ساهمت بالدخول في شراكات جديدة أخرى شبيهة مع البنك الألماني للتنمية (KFW)، حيث بلغت نسبة سداد النازحين العراقيين ضمن برنامج آفاق 100% بعد أكثر من عامين ونصف على انطلاق البرنامج.

