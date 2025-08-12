استعداداً لتسليمهم لذويهم في سنجار.. وصول رفات 22 إيزيدياً للطب العدلي في الموصل

وصلت رفات 22 إيزيدياً، من ضحايا مقابر داعش الجماعية، للطب العدلي في الموصل، استعداداً لتسليمهم لذويهم في شنكال “سنجار”، غداً الأربعاء، وذلك بعد التعرف على هوياتهم، عبر تحليل DNA في بغداد.

وقال مراسل كوردستان24، من المقرر تسليم الرفات لذويهم، عند الساعة 10:00 من صباح غد الأربعاء، 13 آب 2025، حيث ستقام المراسم في قرية “سولاغ” في شنكال، لإعادة مواراتهم الثرى في ديارهم”.

يذكر أنه في منتصف الشهر الماضي، أعلن خيري علي، رئيس منظمة “بتريكور” لحقوق الإنسان، أنه بعد استكمال إجراءات الفحص الجنائي والتعرّف على هويات عدد من الضحايا الإيزيديين في دائرة الطب العدلي ببغداد، سيتم تسليم رفات 22 ضحية إلى ذويهم في قضاء شنگال، وذلك بتاريخ 12 آب 2025، على أن تجري مراسم الدفن في اليوم التالي.

وأوضح علي في تصريح لكوردستان24، أن الرفات التي سيتم تسليمها تشمل 4 نساء و18 رجلاً، بينهم أطفال، مشيراً إلى أن الضحايا ينتمون إلى قرى ومناطق مختلفة، بينهم:

10 من قرية كوجو

2 من تلعوزير

2 من قني

2 من سولاغ

2 من هامدان

1 من حردان

و4 من مناطق متفرقة

وأشار إلى أن هذه هي المرة السابعة التي يتم فيها تسليم رفات ضحايا إيزيديين إلى عائلاتهم منذ عام 2021، حيث كانت المرات السابقة على النحو الآتي:

104 رفات في 6 شباط 2021

42 رفاتاً في 9 كانون الأول 2021

16 رفاتاً في 24 تشرين الأول 2022

39 رفاتاً في 20 حزيران 2023

41 رفاتاً في 22 تشرين الثاني 2024

32 رفاتاً في 21 شباط 2025

وبيّن رئيس منظمة بتريكور أن السلطات العراقية عثرت حتى الآن على 93 مقبرة جماعية لضحايا الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين، وتم فتح 55 منها فقط، في حين لا تزال 38 مقبرة غير مستخرجة. ومن بين الرفات التي تم انتشالها وعددها 750، تم التعرّف على هوية 274 رفاتاً فقط.

وأكد علي أن جهود المنظمات الحقوقية مستمرة بالتنسيق مع الجهات الرسمية لتسريع عمليات الفحص والتسليم، وتمكين العائلات من دفن ذويهم بكرامة بعد سنوات من الانتظار.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية