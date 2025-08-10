تسليم رفات 22 إيزيدياً من ضحايا داعش إلى ذويهم في سنجار (شنگال)

من المقرر أن تتسلم عائلات 22 ضحية إيزيدية، في 13 من الشهر الجاري، رفات أبنائها الذين تم التعرف عليهم، ومعظمهم من أهالي قرية كوجو الإيزيدية التابعة لقضاء سنجار (شنگال)، والتي شهدت واحدة من أبشع المجازر التي ارتكبها تنظيم داعش عام 2014.

وقالت ڤيان دخيل، عضو البرلمان العراقي، في تصريح لـ كوردستان24، إنها طالبت مراراً الحكومة العراقية بفتح جميع المقابر الجماعية وتحديد هوية الضحايا.

مؤكدة أنه ما زال هناك 25 مقبرة جماعية للإيزيديين لم تُفتح بعد، وأن الحكومة لم تتخذ خطوات جدية بهذا الشأن.

وأضافت أن شنگال شهدت منذ بدء الإبادة العثور على 39 مقبرة جماعية، فُتح منها 68 مقبرة فقط، وتم تسليم رفات 274 ضحية إلى ذويهم، فيما لا تزال رفات نحو 500 ضحية قيد الفحص الطبي واستخراج عينات الـ DNA في دائرة الطب العدلي.

أمل حسين، أحد أقارب الضحايا، أوضحت لـ كوردستان24 أن مطلبهم كان فتح المقبرة الجماعية التي تضم أفراد عائلتهم ليتسنى لهم زيارة قبورهم، خاصة في الأعياد.

بينما قالت نعام خلف، وهي من أقارب عدد آخر من الضحايا، إنهم ما زالوا يعانون يومياً من تبعات المأساة، مشددة على ضرورة إنقاذ الإيزيديين المفقودين.

وأضافت: سأتسلم هذه المرة رفات زوجة أخي وإخوتي وأقربائنا من أهل القرية، بعدما تسلمت سابقاً رفات ولديّ وزوجي وأخويّ.

يذكر أن تنظيم داعش، عقب سيطرته على الموصل في 3 أغسطس 2014، شن هجوماً واسعاً على شنگال والمناطق المحيطة بها مستخدماً أسلحة ومعدات استولى عليها من الجيش العراقي، وارتكب عمليات قتل جماعي بحق الرجال والمراهقين الإيزيديين، فيما استعبد النساء والفتيات وباعهن في أسواق النخاسة.

