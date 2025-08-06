أغسطس 06, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

فيان دخيل تقاضي شخصاً أساء إلى المكون الإيزيدي في بغداد

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
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فيان دخيل تقاضي شخصاً أساء إلى المكون الإيزيدي في بغداد

كشفت النائبة الإيزيدية، فيان دخيل، يوم الأربعاء، عن رفع دعوى قضائية أمام محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة بغداد ضد المدعو هشام الشمري، للإساءة بحق المكون الإيزيدي.

وقالت دخيل، في مقطع فيديو، إن الدعوة جاءت استناداً إلى المادة 372 من قانون العقوبات العراقي، التي تجرّم “ازدراء الأديان”، بعد قيام الأخير بنشر تعليق مسيء بحق الديانة الإيزيدية.

وأضافت دخيل: “لن نسكت بعد اليوم، لن نخاف بعد اليوم، ولن نكتفي بالاستنكار، لن تتكرر المأساة، وكلنا ثقة بالقضاء العادل أن يتخذ الإجراءات القانونية الرادعة لكل من تسوّل له نفسه نشر الأفكار التكفيرية والمساس بالديانة الإيزيدية الأصيلة”.

من جانبه، قدم هشام الشمري، اعتذاره عبر مقطع فيديو، للمكون الإيزيدي، مؤكداً استعداده لتقديم نفسه للقضاء العراقي لينال الجزاء المناسب.

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