اتحاد الجالية الكوردستانية يعلن دعمه لأمير الإيزيديين ويدين محاولات الإساءة لشخصه

أعلن اتحاد الجالية الكوردستانية، في بيان رسمي، دعمها الكامل للأمير حازم تحسين بك، أمير الإيزيديين في كوردستان والعالم، مؤكداً أنه “اسم كبير وشخصية مهيبة تحظى بمكانة رفيعة بين أبناء شعبه”.

وأكد الاتحاد رفضه التام لجميع المحاولات التي تستهدف تشويه سمعة الأمير حازم أو النيل من رمزيته.

مشيراً إلى أن ما جرى في إحدى الدول مؤخراً يدخل ضمن “مخططات خبيثة تهدف إلى زعزعة وحدة الإيزيديين وشق صفوفهم”.

وجاء في البيان: ندين بقوة كل محاولة تستهدف النيل من اسم ومكانة الأمير حازم، ونحذر من انسياق بعض الأفراد، بدافع الجهل أو سوء الفهم، خلف هذه المحاولات دون إدراك خطورتها، فهي تستهدف جميع الإيزيديين، دون استثناء.

وختم الاتحاد بيانه بالتشديد على أهمية الوعي بهذه المخططات والحفاظ على وحدة الصف الإيزيدي في مواجهة كل أشكال الفتنة والاستهداف.

وفيما يأتي نص البيان:

مير حازم، أمير الإيزيديين في كوردستان والعالم، هو اسم كبير وشخصية مهيبة.

بصفتنا اتحاد الجالية الكوردستانية، نعلن دعمنا الكامل للأمير حازم، وندين بشدة جميع المحاولات والخطط التي تهدف إلى تشويه سمعته أو النيل من مكانته. وما جرى ما هو إلا جزء من تلك المحاولات الخبيثة التي تهدف إلى بث الفرقة بين الإيزيديين، وإثارة الفتنة في صفوفهم.

ونُحذّر من أن هناك بعض الأشخاص، بدافع الجهل أو سوء الفهم، قد ينساقون خلف هذه الخطط دون إدراك لما يُراد منها، وهي في جوهرها موجهة ضد جميع أخواتنا وإخواننا الإيزيديين.

اتحاد الجالية الكوردستانية

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