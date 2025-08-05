مقر الرئيس بارزاني: ندين بشدة الإساءة التي صدرت بحق مير حازم تحسين بك في برلين

أدان مقر الرئيس مسعود بارزاني، بشدة، الإساءة التي صدرت في العاصمة الألمانية برلين، بحق أمير الإيزديين في كوردستان والعالم ورئيس المجلس الروحاني الإيزدي مير حازم تحسين بك.

وذكر مقر الرئيس بارزاني في بيان له، اليوم الثلاثاء (5 آب 2025) أن “هذا النوع من السلوك تقف خلفه نوايا تخريبية، وهو غير مقبول بأي شكل من الأشكال”.

وأدناه نص البيان الصادر عن مقر الرئيس بارزاني:

بسم الله الرحمن الرحيم

ندين بشدة الإساءة التي صدرت عن شخص ايزدي جاهل في مدينة برلين، بحق السيد مير حازم تحسين بك، أمير الإيزديين في كوردستان والعالم ورئيس المجلس الروحاني الإيزدي.

إن هذا النوع من السلوك تقف خلفه نوايا تخريبية، وهو غير مقبول بأي شكل من الأشكال.

ومن هنا، نجدد دعمنا للسيد مير حازم تحسين بك، كما نرفض كافة المحاولات الرامية لزرع الشقاق بين الإيزيديين والإساءة إلى مقدساتهم.

مقر بارزاني

5 آب 2025

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