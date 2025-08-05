بالاسماء..الصحة العراقية تعلن مطابقة الحمض النووي لـ22 ايزيدياً قضوا على يد داعش

أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء، مطابقة فحص الحمض النووي لرفات 22 ضحية من الايزيديين ممن قضوا على يد تنظيم داعش في نينوى.

واجتاح تنظيم داعش في الثالث من شهر آب/ أغسطس عام 2014 قضاء سنجار والمناطق التابعة له والتي تقطنها أغلبية إيزيدية وقام بمجازر بحق الرجال منهم فيما تم اختطاف أكثر من خمسة آلاف طفلة وامرأة واستخدامهن كـ”سبايا”، وعلى فترات متقطعة يتم الوصول إلى بعض من هؤلاء الضحايا وتحريرهن من قبضة التنظيم المتشدد.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أنه تم التواصل مع ذويهم لتسليم الجثامين في قضاء سنجار خلال الأيام المقبلة وفق مراسيم تشييع خاصة.

وأشارت إلى، أن المطابقات تمت بعد عمليات فنية دقيقة لاستخلاص الحمض النووي من الرفات ومقارنته مع عينات ذوي الضحايا.

وتابعت الوزارة في البيان، أن الطب العدلي يهيب بذوي المفقودين الإيزيديين الإسراع بتقديم عينات الدم المرجعية، مشددا على أن التعاون يجري مع الفريق الوطني للمقابر الجماعية التابع.

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء الضحايا كالاتي:

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