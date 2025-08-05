أغسطس 05, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

هجوم بسكين يستهدف أيزيديين في هامبورغ

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فى :شؤون ايزيدية
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هجوم بسكين يستهدف أيزيديين في هامبورغ

 شهدت مدينة هامبورغ الألمانية، حادثة اعتداء استهدفت ثلاثة من أبناء الديانة الإيزيدية في محل جزارة يعملون فيه، نفذها لاجئ إيراني.

المهاجم أقدم على طعن زميليه في العمل – أحدهما عراقي من بعشيقة، والآخر من أطراف شيخان – إضافة إلى إيزيدي ثالث من غرب سوريا، مستخدمًا سكينًا، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة.

و تمكنت الشرطة الألمانية من إلقاء القبض عليه فورًا، وصنفت الهجوم رسميًا على أنه اعتداء بدوافع دينية.

الحادثة أثارت قلق أبناء الجالية الإيزيدية في ألمانيا، الذين طالبوا السلطات بتوفير حماية أكبر لهم ومحاسبة المعتدي على جريمته.

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