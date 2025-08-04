(بالفيديو) اتحاد الشتات الكوردستاني يُحيي الذكرى الـ 11 لجينوسايد الإيزيديين

يوم الأحد، 3 آب / أغسطس 2025، نظّم اتحاد الشتات الكوردستاني فعاليات واسعة في عدد من العواصم والمدن الأوروبية، إحياءً للذكرى الحادية عشرة للإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق الكورد الإيزيديين.

وتضمنت الفعاليات عرض صور، إشعال شموع، ونشر منشورات توعوية خاصة بهذه الجريمة المروعة، بهدف تعريف الشعوب الأخرى بحجم المأساة التي تعرّض لها الإيزيديون.

أُقيمت هذه الأنشطة المدنية في مدن: برلين، بروكسل، أمستردام، ناشفيل، أوسلو، تبليسي، فيينا، ستوكهولم، ستافروبول، بيشكك، ألماتي، زيورخ، هلسينغبورغ، مونتوبان، فانكوفر، كاسل، بريمن، فولفسبورغ، دوسلدورف، ومونستر.

ويُحيي الكورد سنويًا في الثالث من آب ذكرى هذه الجريمة، عبر تنظيم فعاليات متنوعة في كوردستان ومختلف دول الشتات، للتأكيد على رفض النسيان والمطالبة بالعدالة للضحايا.

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