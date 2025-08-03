المندلاوي يؤكد حرصه على تضمين نص في الموازنة لتعويض الايزيديين

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأحد، حرصه على تضمين نص في الموازنة لتعويض الايزيديين، فيما أشار الى ان ما تعرض له الايزيديون شاهد كبير على إرهاب داعش ودناءة أفكاره.

وقال المندلاوي في بيان: إن “ما تعرض له أبناء المكون الإيزيدي في الثالث من آب عام 2014 يُشكل واحدة من أشد لحظات الألم والوجع في تأريخ العراق الحديث، وصفحة دامية لا تغيب عن ضمير الوطن، وجرح نازف في وجدان الإنسانية جمعاء”، مشيرًا ان “الناجيات والناجون من تنظيم داعش يُمثّلون شاهداً كبيراً على إرهابية هذا التنظيم ودناءة أفكاره”.

وأضاف، أن “التنوع في العراق يمثل نقطة قوة للبلاد، وان الايزيديين جزء مهم وأصيل من هذا التنوع”، داعيًا “الجهات والمؤسسات المعنية إلى العمل الدؤوب لتضميد ومحو الجرح الذي لحق بأبناء شعبنا من المكون الايزيدي، وضمان عدم تعرضهم لأي إبادة أخرى أو أية انتهاكات جديدة تمس وجودهم”.

وأكد أن “مجلس النواب حريص على خدمة وحماية التنوع، حيث شرّع قانون الناجيات الايزيديات لإنصاف الضحايا”، معربا عن دعمه “الكامل للجهود الحكومية الرامية إلى ترتيب الأوضاع في سنجار، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين”.

وذكر أنه “سيعمل على تضمين نص في قانون الموازنة لمنح تخصيص مالي لتعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم من قبل داعش، وسيفاتح الحكومة المحلية في نينوى لشمول أكبر عدد ممكن من الإيزيديين بهذه التعويضات”.

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