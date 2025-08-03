لندن تدعو لتطبيق قانون الناجين الإيزيديين وضمان إعادة الإعمار والأمن والاستقرار في سنجار

دعت القنصلية البريطانية ، اليوم الاحد ، لتطبيق قانون الناجين الإيزيديين وضمان إعادة الإعمار والأمن والاستقرار في سنجار.

وقالت القنصلية في منشور على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي “يصادف اليوم الذكرى الحادية عشرة للإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الإيزيديين”.

وأضافت “نستذكر الضحايا ونُشيد بصمود الناجين”.

تابعت القنصلية ، بالقول “تشجع المملكة المتحدة جميع الأطراف على تطبيق قانون الناجين الإيزيديين وضمان إعادة الإعمار والأمن والاستقرار في سنجار”.

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