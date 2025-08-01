أغسطس 02, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

رئيس الحكومة مهنئاً بعيد أربعينية الصيف: ملتزمون بدعم حقوق الإيزيديين ومطالبهم المشروعة

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
اترك تعليق
12 مشاهدات

رئيس الحكومة مهنئاً بعيد أربعينية الصيف: ملتزمون بدعم حقوق الإيزيديين ومطالبهم المشروعة

وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 1 آب (أغسطس) 2025، رسالة تهنئة إلى الإيزيديين في كوردستان والعالم، بمناسبة حلول عيد أربعينية الصيف، وفيما يلي نصّها:

مع حلول عيد أربعينية الصيف، أتقدم بأسمى التهاني والتبريكات إلى جميع الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان والعالم، وأخصّ بالذكر أمير الإيزيديين، وبابا شيخ، وأعضاء المجلس الروحاني الموقر، آملين أن تكون أيامكم حافلة بالبهجة والطمأنينة، وأن يعود عليكم العيد باليُمن والبركات.
وإذ نتمنى لإخوتنا وأخواتنا الإيزيديين مستقبلاً زاهراً، فإننا نجدد التزام حكومة إقليم كوردستان الثابت بدعم حقوقهم وتطلعاتهم ومطالبهم المشروعة.

دامت أيامكم أفراحاً ومسرّات.

مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان
2025/8/1

facebookShare on Facebook
Post Views: 129

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi