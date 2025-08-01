مديرية تسجيل عقاري نينوى تباشر بإجراءات تمليك المجمعات السكنية للايزيديين

أعلن مدير تسجيل عقاري محافظة نينوى محمد رمضان هلال، اليوم الجمعة، المباشرة بتمليك المجمعات السكنية لأبناء الطائفة الايزيدية في المحافظة.

وقال هلال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “وضمن توجيهات رئيس الوزراء بتمليك المجمعات السكنية الايزيديين باشرت مديرية التسجيل العقاري في المحافظة تنفيذا لتعليمات وزير العدل ومدير عام التسجيل العقاري وبإشراف ودعم مباشر من محافظ نينوى عبد القادر الدخيل بإجراءات التمليك للمجمعات السكنية المخصصة للايزيديين”.

وأضاف، أنه “تم إفراز مجمعات القحطانية والعدنانية وحطين بقسميهن الاول والثاني، بالإضافة الى مجمع القادسية المتكون من جزأين ومجمع الأندلس”.

وأشار الى أن “عدد المعاملات المنجزة في هذه المجمعات بلغت اكمال فرز 4160 قطعة وتسليم سنداتها الى البلديات المختصة من أجل اصدار كتب التمليك”، مبينا أن “عدد المعاملات المسجلة باسماء أصحابها بلغت أكثر من 1557 معاملة، بالإضافة الى تمليك الناجيات والبالغ عددها 227 معاملة”.

وذكر أن “وزارة العدل قررت استمرار الدوام في ملاحظية التسجيل العقاري في سنجار يومي الجمعة والسبت بالإضافة الى تزويد المديرية بالكاميرات وربطها لمتابعة سير العمل في الملاحظية”، لافتا الى أنه “ونظرا لبعد المسافة الى سنجار تم تهيئة غرفة مجهزة لمبيت الموظفين العاملين في المنطقة”.

ودعا ” المشمولين بالتمليك كافة الحضور الى ملاحظية سنجار لغرض إكمال معاملات التسجيل”.

وفي السياق ذاته أكد المواطن جرجور خلف ميردو، وهو أحد الايزيديين المستفيدين من قرار التمليك لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن “كوادر دائرة التسجيل العقاري تباشر عملها رغم ان اليوم هو عطلة لتحقيق حلم تملك الايزيديين لمحال سكناهم، معبرا عن شكرة نيابة عن جميع أبناء الطائفة الايزبدية لرئيس الوزراء إثر اصداره قرارا بالتمليك لإنصافهم وإزالة الحيف عنهم”.

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