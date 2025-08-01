الحسان من مخيم للنازحين الإيزيديين: هذه ليست حياة

زار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) محمد الحسّان، يوم الجمعة، مخيم شاريا للنازحين الإيزيديين في محافظة دهوك، وذلك في الذكرى الحادية عشرة لهجوم تنظيم داعش على المكوّن الإيزيدي، فيما ابدى استنكاره للأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها النازحون.

وقال الحسّان خلال جولته في المخيم، إن “هذه ليست حياة مستقرة، ليس هناك مواطن ولا مسؤول عراقي يقبل باستمرار هذا الوضع”، مناشداً الجهات المعنية بالنظر بإيجابية إلى “مسألة تحسين الأوضاع”.

وأشار الممثل الخاص إلى أن “الهدف النهائي هو تحقيق العودة الكريمة والطوعية والآمنة للنازحين إلى ديارهم في قضاء سنجار بمحافظة نينوى”.

ويُذكر أن الإيزيديين كانوا من أكثر الفئات تضرراً من جرائم داعش، ولا يزال أكثر من 200 ألف منهم نازحين يعيش كثير منهم في مخيمات، فيما عاد آخرون إلى مناطقهم بدون الحصول على الخدمات الكافية والدعم اللازم للعودة إلى حياة طبيعية، كما لا يزال نحو 2600 إيزيدي في عداد المفقودين.

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