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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

 لالش ١٤ ته باخي: اختتام بطولة كروية بمناسبة عيد أربعينية الصيف الايزيدية

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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 لالش ١٤ ته باخي: اختتام بطولة كروية بمناسبة عيد أربعينية الصيف الايزيدية

بتاريخ (٢٩ / ٧ / ٢٠٢٥) و بحضور جمع غفير ، وجرت المباراة النهائية لبطولة كرة القدم و التي نظمها مكتب لالش ١٤ ته باخي في ملعب شاريا.

و قد شارك في البطولة التي استمرت (١٠) أيام ، (٨) فريق ، حيث تاهل فريقي سردار و فريق كومو الى المباراة النهائية . و استطاع فريق سردار الفوز على كومو (٤)مقابل (٣) بركلات الترجيح و في ختام البطولة تم تكريم الفريقين الاول و الثاني بالإضافة إلى لجنة التحكيم و افضل لاعب وافضل حارس وهداف البطولة من قبل مكتب لالش ١٤ ته باخي ..

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