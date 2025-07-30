لالش ١٤ ته باخي: اختتام بطولة كروية بمناسبة عيد أربعينية الصيف الايزيدية

بتاريخ (٢٩ / ٧ / ٢٠٢٥) و بحضور جمع غفير ، وجرت المباراة النهائية لبطولة كرة القدم و التي نظمها مكتب لالش ١٤ ته باخي في ملعب شاريا.

و قد شارك في البطولة التي استمرت (١٠) أيام ، (٨) فريق ، حيث تاهل فريقي سردار و فريق كومو الى المباراة النهائية . و استطاع فريق سردار الفوز على كومو (٤)مقابل (٣) بركلات الترجيح و في ختام البطولة تم تكريم الفريقين الاول و الثاني بالإضافة إلى لجنة التحكيم و افضل لاعب وافضل حارس وهداف البطولة من قبل مكتب لالش ١٤ ته باخي ..

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية