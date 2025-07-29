قصة طفلة كوردية إيزدية (10 سنوات) تم بيعها وشراؤها 10 مرات

يقول مسؤول مكتب إنقاذ المختطفين الإيزديين من قبضة داعش حسين قائدي، إنه حتى الآن، تم إنقاذ 3590 مختطفاً كوردياً إيزدياً من قبضة داعش من أصل 6417 شخصاً من الرجال والنساء والأطفال الذين اختطفهم التنظيم، منهم طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات تم بيعها 10 مرات.

بحسب قوله، لم تقدم أي جهة عراقية أو دولية أي مساعدة مالية حتى الآن لإنقاذ المختطفين.

وقال حسين قائدي، مسؤول مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين من قبضة داعش، وهو مكتب يتبع للمكتب الخاص لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في برنامج (حدث اليوم) الذي يعرض من شاشة رووداو: “قبل ثلاثة أيام، تم إنقاذ فتاة كوردية إيزدية مختطفة وأعيدت إلى عائلتها. لقد أوهم داعش المختطفين بأنه لم يتبق لهم أي أقارب وليس لديهم مكان يعودون إليه”.

وفقاً لقائدي، لاتزال آثار ومخاطر داعش قائمة في المنطقة، مضيفاً: “حتى لو لم يعد داعش موجوداً كقوة مسلحة، فإنه لايزال موجوداً كفكر في المنطقة، وخطر فكر داعش لا يقل عن خطر داعش المسلح”.

وحول معرفة أماكن وجود المختطفين الكورد الإيزديين الذين لم يتم إنقاذهم بعد، قال مسؤول المكتب: “لا نريد الكشف تحديداً عن أسماء جميع الدول التي لدينا معلومات عن وجود مختطفين كورد إيزديين فيها، لكن سوريا وروجافا تأتيان في المقام الأول، حيث لايزال غالبية المختطفين الكورد الإيزديين هناك”.

وأضاف حسين قائدي: “صحيح أن غالبية المختطفين موجودون في سوريا وروجافا ومخيم الهول، لكننا رأينا مختطفة كوردية إيزدية تعود من غزة، لذلك هم موجودون في دول أخرى أيضاً”.

وتابع قائلاً: “ليس لدينا تنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لإعادة المختطفين الكورد الإيزديين الموجودين في روجافا، كما لا توجد لدينا أي علاقة مع السلطة الجديدة في سوريا، ولا يقدمون لنا أي مساعدة في تحديد أماكن المختطفين وإنقاذهم وإعادتهم”.

بيع وشراء فتاة في العاشرة من عمرها 10 مرات

وتحدث مسؤول مكتب إنقاذ المختطفين عن القصص المأساوية التي حدثت في حياة المختطفين الكورد الإيزديين، مستشهداً بمثال عن فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات، تم بيعها وشراؤها 10 مرات، وتعرضت للاعتداء الجنسي من قبل مسلحي داعش.

بهذا الصدد، يوضح حسين قائدي أن “القصة التي لن تغادر ذاكرتي أبداً هي أنه عندما احتل إرهابيو داعش سنجار، اعتقلوا فتاة كوردية تبلغ من العمر 10 سنوات، وفي فترة قصيرة، تم بيعها وشراؤها 10 مرات، واعتدى عليها جنسياً 10 رجال مختلفين تتراوح أعمارهم بين 20 و70 عاماً”.

ويضيف: “كانت الفتاة صغيرة جداً لدرجة أنها لم تكن تعرف ما الذي يحدث لها وما هو الاعتداء الجنسي. هذه واحدة من مئات القصص المأساوية المسجلة في حياة الكورد الإيزديين والتي لن أنساها أبداً”.

في الأيام القليلة المقبلة، وتحديداً في 3 آب، تحل الذكرى السنوية الحادية عشرة للإبادة الجماعية للكورد الإيزديين، التي وقعت في عام 2014 عندما سيطر تنظيم داعش المتطرف على أجزاء واسعة من سوريا والعراق.

في 3 آب من ذلك العام، شن التنظيم هجوماً دموياً على سنجار ومحيطها، وارتكب مجازر جماعية بحق الرجال والفتيان الكورد الإيزديين واختطف النساء والأطفال.

يوم الاثنين (28 تموز 2025) نظمت منظمة يزدا حفلاً في مدينة أربيل بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة والقنصليتين الأميركية والألمانية وعدد من الناجين الإيزديين.

أكد الممثلون الأجانبفي الحفل المذكور على ضرورة تنفيذ اتفاق سنجار، وعودة النازحين، وخروج الجماعات المسلحة من المنطقة.

في الحفل، تمت قراءة رسالة من رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، تلاها المتحدث باسم رئاسة الإقليم، دلشاد شهاب، وجاء في جزء منها: “نؤكد لجميع أخواتنا وإخواننا الإيزديين أننا سندافع عنهم ونحميهم كلما وحيثما كان ذلك ضرورياً. كما أود أن أؤكد مجدداً أن مكتبنا لإنقاذ المختطفين الإيزديين سيستمر في عمله، وطالما بقي مختطف إيزيدي واحد، سنفعل كل ما هو ضروري لإنقاذه أو الكشف عن مصيره”.

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