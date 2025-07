مكتب إنقاذ المخطوفين على يد داعش: إنقاذ 3575 إيزدياً حتى الآن

مكتب إنقاذ المخطوفين على يد داعش لرووداو: إنقاذ 3575 كوردياً إيزدياً حتى الآن

وفقاً لآخر إحصائية صادرة عن مكتب إنقاذ المخطوفين على يد داعش، تم حتى الآن إنقاذ ثلاثة آلاف و575 كوردياً إيزدياً مخطوفاً.



وقال حسين قائدي، مسؤول مكتب إنقاذ المخطوفين على يد داعش، الذي يتبع للمكتب الخاص لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين لشبكة رووداو الإعلامية: “حتى اليوم، هناك 325.197 كوردياً إيزدياً في مخيمات أو مناطق مختلفة من إقليم كوردستان”.

وأشار قائدي إلى أن إحصائيات مكتبهم معتمدة من قبل الأمم المتحدة، مضيفاً أن “عدد النازحين الإيزديين الموجودين حالياً في مخيمات إقليم كوردستان هو 135.860 شخصاً”.

ولفت مسؤول مكتب إنقاذ المخطوفين على يد داعش الى أن عدد الإيزديين النازحين الذين استقروا في مناطق مختلفة من إقليم كوردستان يبلغ 189.337 شخصاً.

وفقاً لإحصائية المكتب التي حصلت عليها رووداو، تم حتى اليوم العثور على 93 مقبرة جماعية للكورد الإيزديين، بالإضافة إلى عشرات المقابر الفردية.

في هجوم مسلحي داعش على سنجار ومحيطها في 3 آب 2014، تم اختطاف ستة آلاف و417 كوردياً إيزدياً، منهم 3.548 من الذكور و2.869 من الإناث.

كما قال حسين قائدي إن “الذين تم إنقاذهم حتى اليوم يبلغ عددهم 3.590 شخصاً؛ 1.211 امرأة و339 رجلاً؛ 1.076 فتاة قاصرة و964 فتى قاصراً”.

بحسب إحصائية المكتب، “تم حتى اليوم العثور على رفات 274 شهيداً كانوا قد اختُطفوا أثناء هجوم داعش؛ 237 من الذكور و37 من الإناث”.

حتى اليوم، لايزال 2.553 شخصاً من الكورد الإيزديين في عداد المفقودين، منهم 1.329 من الذكور و1.224 من الإناث.

وأشار حسين قائدي إلى أنه خلال هجوم 3 آب والأيام التي تلته، فجّر مسلحو داعش 68 مزاراً وموقعاً مقدساً للكورد الإيزديين.

في هجوم داعش على سنجار في الثالث من آب عام 2014، ارتكب التنظيم إبادة جماعية بحق الكورد الإيزديين واختطف ستة آلاف و417 شخصاً.

بعد إنقاذهم، كان حوالي 1090 ناجياً بحاجة إلى علاج نفسي، وفي إطار برنامج كان عبارة عن اتفاق بين حكومة إقليم كوردستان وألمانيا في عام 2015، تم إرسالهم إلى ذلك البلد لتلقي العلاج.

وبعد ذلك الاتفاق، ذهب عدد آخر من الناجين عبر المنظمات الإنسانية إلى دول مثل كندا والولايات المتحدة وأستراليا.

وأضاف مسؤول مكتب إنقاذ المخطوفين على يد داعش: “أولئك الذين يذهبون لتلقي العلاج النفسي في الخارج أحرار في العودة أو البقاء في تلك الدول؛ يمكنهم العودة إذا أرادوا أو البقاء إذا لم يرغبوا”.

بشأن مصير المفقودين، أشار حسين قائدي إلى أن غالبيتهم في سوريا، وتحديداً في روجآفا ومخيم الهول، مضيفاً: “رأينا إيزديين يعودون من غزة، لذا فهم موجودون في دول أخرى أيضاً”.

في هجوم مسلحي داعش على سنجار، تعرض 11.417 كوردياً إيزدياً للاختطاف والقتل الجماعي والفقدان.

