في الذكرى السنوية الـ 11 للإبادة الجماعية للكورد الإيزديين.. أميركا وألمانيا والأمم المتحدة تطالب بتنفيذ اتفاق سنجار

في الذكرى السنوية الحادية عشرة للإبادة الجماعية للكورد الإيزديين، نظمت منظمة يزدا، مراسم في مدينة أربيل بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة، والقنصليتين الأميركية والألمانية، وعدد من الناجين الإيزديين.



أكد الممثلون الأجانب على ضرورة تنفيذ اتفاق سنجار، وعودة النازحين، وخروج الجماعات المسلحة من المنطقة.

في كلمة له، قال كلاوديو كوردوني، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إن “الأمم المتحدة تعرب عن تعاطفها الكامل مع جميع ضحايا داعش، الذي يمثل إحدى أكثر الأيديولوجيات وحشية وحقداً في التاريخ المعاصر”.

وأضاف نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة أن الوضع في سنجار لم يتم تطبيعه بعد، مردفاً أن “اتفاق سنجار معلق وتنفيذه متوقف. لاتزال سنجار بدون قائممقام، والقوة الأمنية التي كان من المقرر تشكيلها لكسب ثقة المجتمع لم يتم نشرها بعد”.

دعا كوردوني إلى تسريع الجهود لحماية حقوق الكورد الإيزديين، مؤكداً أنه “يجب أن تكون هناك عدالة، لا انتقام”.

كما جدد ستيفن بيتنر، القنصل العام الأميركي في إقليم كوردستان، دعم بلاده للكورد الإيزديين، وطالب بإنهاء وجود الجماعات المسلحة في سنجار.

بيتنر شدد على أنه “يجب على الميليشيات التابعة لإيران مغادرة المناطق التي تم تحريرها من داعش، مثل سنجار وسهل نينوى”.

وحذر القنصل العام الأميركي قائلاً إن “التأثير السلبي للجماعات الميليشياوية على أمن واستقرار المجتمعات يعيق عودة النازحين ويشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية”.

في المراسم ذاتها، أشار ألبريشت فون فيتكه، القنصل العام الألماني في إقليم كوردستان، إلى أن بلاده تقف إلى جانب الكورد الإيزديين، مضيفاً: “اعترف البرلمان الألماني رسمياً في عام 2023 بالإبادة الجماعية ضد الإيزديين. هذا الاعتراف ليس مجرد خطوة رسمية، بل هو حجر الزاوية في الحرب العالمية ضد الإفلات من العقاب”.

وأشاد القنصل العام الألماني بـ”شجاعة” الناجين، معرباً عن دعم بلاده لبرنامج “اعرف حقوقك” الذي تنظمه منظمة يزدا وتدعمه وكالة التعاون الألمانية (GIZ)، ويهدف إلى توعية الناجين بحقوقهم.

واتفق الممثلون الثلاثة على أن إعادة الاستقرار إلى سنجار وتحقيق العدالة للناجين هما المفتاح الرئيسي لمعالجة جراح الماضي وبناء مستقبل أفضل لجميع مكونات العراق.

يذكر أن تنظيم داعش المتطرف سيطر على أجزاء واسعة من سوريا والعراق في عام 2014.

في 3 آب من ذلك العام، شن التنظيم المتشدد هجوماً دموياً على سنجار ومحيطها، وارتكب مجازر جماعية بحق الرجال والفتيان من الكورد الإيزديين، واختطف النساء والأطفال.

ووفقاً لآخر إحصائية حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية من مكتب إنقاذ المختطفين الإيزديين، فإنه من أصل 6.417 مختطفاً، تم حتى الآن إنقاذ 3.588 شخصاً.

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