لالش تل بنات القديمة يلتقي بمجموعة من المثقفين وطلبة الجامعات في قصر يزدين

من سلسلة نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه، في يوم الخميس الموافق 7/24/ التقى مكتب لالش تل بنات القديمة بمجموعة من المثقفين من المعلمين والمدرسين وطلبة الجامعات في قاعة لالش شنكال الموقع البديل في قاعة لالش قصر يزدين حيث تركز محور النقاش الذي ألقاه مدير مكتب لالش تل بنات حول محورين

1-دعم رئيس حكومة اقليم كوردستان طلبة العوائل الناجين من أيادي داعش

2-ضرورة مشاركة المعلمين والمدرسين وطلبة الجامعات في الانتخابات القادمة ودعم مرشحي حزب الديمقراطي الكوردستاني

وفي الفقرة الأخيرة تم اجراء مسابقة ثقافية بين المعلمين في مدرسة شفان ميديا والمدرسين في مدرسة اعدادية خانكي للنازحين حيث فاز معلمي مدرسة شفان ميديا بالمسابقة حيث تم تكريم الفريقين بهدايا وجوائز تثمينا للمشاركتهم في المسابقة.

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