وزير ألماني يعتزم إعادة عائلة إيزيدية بعد ترحيلها قسرا إلى العراق

أكد وزير داخلية ولاية براندنبورج الألمانية رينيه فيلكه انه يعمل على إعادة عائلة إيزيدية إلى ألمانيا بعد أن تم ترحيلها إلى العراق.

وذكر الوزير المحلي المستقل:”نظرا لتسلسل الظروف والمصير الملموس للعائلة وضرورة ضمان الالتزام بالقانون، فقد كلفت السلطات المختصة في براندنبورج بالتنسيق مع السلطات الاتحادية بالعمل على إعادة العائلة بسرعة، طالما أن قرار المحكمة لا يزال ساريا”.

وأضاف أنه يجب على الحكومة الاتحادية أن تصدر للعائلة الوثائق اللازمة للسفر ويجب عليها بصفتها الجهة المعنية بقرار المحكمة أن تعترف بهذا القرار.

يشار إلى أن العائلة التي تضم أربعة أطفال قاصرين تم ترحيلها يوم الثلاثاء الماضي رغم صدور قرار من المحكمة في نفس اليوم يقضي بإلغاء إلزام العائلة بالمغادرة.

وكانت محامية العائلة تقدمت بطلب مستعجل إلى المحكمة الإدارية في بوتسدام قبل وقت قصير من الرحلة.

ورغم أن العائلة ربحت القضية فإن القرار صدر بعد أن كانت الطائرة قد أقلعت بالفعل.

وقال وزير الداخلية إن الحادثة أثرت فيه، إلا أن القرار الكتابي الصادر عن المحكمة والذي ألغى بأثر رجعي سريان قرار الترحيل لم يصدر إلا بعد هبوط الطائرة في بغداد.

وأضاف: “في تلك اللحظة لم يعد بإمكان السلطات المعنية التدخل”.

وكان سياسيون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب اليسار طالبوا بإعادة العائلة. من جهتها اعتبرت منظمة “برو أزول” المعنية بمساعدة اللاجئين أن سياسة الترحيل الألمانية غير إنسانية وطالبت بوقف ترحيل الإيزيديين القادمين من العراق.

وكان البرلمان الألماني اعترف في عام 2023 بالجرائم التي ارتكبتها عناصر تنظيم “داعش” بحق الإيزيديين عام 2014 باعتبارها إبادة جماعية.

يذكر أن العائلة الإيزيدية التي كانت تقيم في مدينة ليشن بمنطقة أوكرمارك كانت قدمت طعنا في عام 2023 ضد رفض طلبها بالحصول على الحماية الدولية وضد قرار ترحيلها، لكن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين رفض طلب اللجوء.

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