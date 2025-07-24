تحرير فتاة إيزيدية بعد 11 عاماً على اختطافها من قبل داعش

تم تحرير فتاة إيزيدية أخرى كانت قد اختُطِفت من قبل تنظيم داعش بعد اجتياحهم سنجار ومحافظة نينوى، بعد مرور 11 عاماً على اختطافها.

وبحسب المعلومات التي أفاد بها مراسل كوردستان24 في دهوك، ماهر شنكالي، اليوم الخميس، فإن الفتاة تُدعى “ريهام حجي حمي”، وتبلغ من العمر 20 عاماً، وقد تم العثور عليها وتحريرها من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مخيم الهول.

ريهام كانت في التاسعة من عمرها عندما اختُطِفت من قبل تنظيم داعش، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن، كانت مفقودة إلى جانب أخت لها وخمسة إخوة، بالإضافة إلى نحو 30 شخصاً آخر من أقربائها الذين كانوا قد اختُطفوا أيضاً على يد التنظيم، ولا يزال مصيرهم مجهولاً.

حالياً، توجه والدا ريهام، المقيمان في مخيم ايسيان ضمن حدود قضاء شيخان، إلى روج آفا (كوردستان سوريا) من أجل إعادة ابنتهم إلى إقليم كوردستان.

وبحسب المعلومات الواردة من مراسل كوردستان24، فقد تم اختطاف ريهام في عام 2014 أثناء هجوم تنظيم داعش على ناحية خانصور، وذلك برفقة 77 شخصاً من أفراد عائلتها وأقربائها، ولا يزال أكثر من 30 منهم في عداد المفقودين حتى اليوم، بعد مرور 11 عاماً على اختفائهم.

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