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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

جنايات الكرخ: الإعدام لـ”داعشي” شارك بخطف الإيزيديين في سنجار عام 2014

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فى :شؤون ايزيدية
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جنايات الكرخ: الإعدام لـ”داعشي” شارك بخطف الإيزيديين في سنجار عام 2014

أصدرت محكمة جنايات الكرخ بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، حكماً بالإعدام بحق ارهابي ينتمي إلى تنظيم داعش شارك بأعمال إرهابية مسلحة وجريمة خطف الايزيدين بقضاء سنجار في شمال غربي محافظة نينوى سنة 2014.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن “الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3 و4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 7/أولا من قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2021”.

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