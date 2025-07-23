بتوجيه من مسرور بارزاني.. إعفاءات وتسهيلات دراسية خاصة للناجين من داعش

بناءً على توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أُرسل كتاب رسمي من قبل رئيس ديوان مجلس الوزراء الدكتور أوميد صباح، اليوم الاربعاء، إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الاقليم، يتضمن إجراءات خاصة لدعم الناجين من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، وخاصة ممن هم من المكون الإيزيدي.

وجاء في الكتاب الذي طالعته (باسنيوز)، أن الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل عودة واستمرار التعليم للناجين من إرهاب داعش، وتمكينهم من الالتحاق بالمؤسسات االتعليمية ولأكاديمية في الإقليم ضمن بيئة داعمة وإنسانية.

وتشمل التعليمات الصادرة في الكتاب الرسمي ما يأتي:

– وضع إطار واضح لاستقبال الناجين من قبضة داعش في الجامعات والمعاهد ضمن مختلف المراحل الدراسية، مع توفير تسهيلات مناسبة تراعي مستوى تحصيلهم العلمي.

– إعفاؤهم من رسوم التعليم الموازي او المسائي (باراليل) في جميع الجامعات والمعاهد المرتبطة بوزارة التعليم العالي.

– حصر الفئات المستفيدة بهؤلاء المسجلين رسميًا ضمن قوائم الناجين المعتمدة من الجهات الحكومية ذات الصلة.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود حكومة إقليم كوردستان لإعادة دمج المتضررين من الإرهاب في المجتمع وخصوصا الايزيديين، وتوفير بيئة تعليمية تضمن العدالة والإنصاف لضحايا العنف والتطرف.

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