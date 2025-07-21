وزير العدل يوجه بتسهيل تمليك الدور السكنية في سنجار ويعلن إلغاء قوائم الانتظار

وجّه وزير العدل العراقي، خالد شواني، بتسهيل إجراءات تمليك الدور السكنية في قضاء سنجار، مشيراً إلى إلغاء قوائم الانتظار والتسلسلات، واعتماد نظام المراجعة المفتوحة لجميع المواطنين.

وذكر بيان صادر عن وزارة العدل، اليوم الإثنين (21 تموز 2025)، أنه “تم إلغاء قوائم الانتظار والتسلسلات، واعتماد نظام المراجعة المفتوحة لجميع المواطنين المشمولين بالتمليك”.

وأضاف البيان أنه “سيتم العمل بنظام الشفتين (الصباحي والمسائي) في ملاحظية التسجيل العقاري بسنجار لتسريع إنجاز المعاملات”.

وأشار إلى أن الوزارة “تدعو أهالي مجمعات القحطانية والعدنانية وحطين في سنجار لمراجعة ملاحظية التسجيل العقاري لاستكمال إجراءات التمليك”، موضحاً أنه “تم تشكيل لجنة مختصة تتواجد بشكل دائم في ملاحظية سنجار لمتابعة وتنفيذ القرار حتى إنجاز كافة المعاملات”.

في نيسان الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاستمرار بالعمل على تسليم كل سندات التمليك للإيزديين في كل مجمعات الإيزديين البالغ عددها 11 مجمعاً.

وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان الأربعاء (16 نيسان 2025)، أن الحكومة تؤكد مضيّها في إنصاف الأطياف العراقية المتآخية على وفق ما جاء في برنامجها الحكومي، من أجل رفع الغبن الذي أعاق نيلهم حقوقهم المشروعة، ومحو آثار السياسات الإقصائية التي اتبعها النظام الدكتاتوري المُباد”.

وجاء ذلك “ضمن مشروع تمليك الإيزديين الذي تنفذه الحكومة لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية، إيماناً منها بضرورة إنصاف هذه الشريحة”، وفقاً للعوادي.

كان مجلس الوزراء العراقي، قرر تمليك الأراضي السكنية والدور بمجمعات قضاء سنجار، لشاغليها من الكورد الإيزديين، والتي لم تملك لشاغليها منذ عام 1975.

في 12 كانون الأول 2022، وافق مجلس الوزراء العراقي على مرسوم تقديم حل شامل ودائم للكورد الإيزديين في سنجار، يمنح المرسوم ملكية الأراضي السكنية والمنازل في 11 مجمعاً سكنياً، لشاغليها.

والمجمعات التي شملت بالقرار، هي: خانصور (التأميم)، دوﮔري (حطين)، بورك (اليرموك)، ﮔوهبل (الأندلس)، زورافا (العروبة) ودهولا (القادسية)، في ناحية الشمال / قضاء سنجار. ومجمعات تل قصب (البعث) وتل بنات (الوليد)، في ناحية القيروان / قضاء سنجار. ومجمعات: تل عزير (القحطانية) وسيبا شيخدري (الجزيرة) وكرزرك (العدنانية) ناحية القحطانية/ قضاء البعاج/ محافظة نينوى.

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