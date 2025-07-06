رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي بوفاة والدة وكيل أمير الإيزيديين

أرسل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، رسالة تعزية إلى الأمير هرمان ميرزا بك، وكيل أمير الإيزيديين، معربًا فيها عن مواساته بوفاة والدته السيدة ألماس علي بك.

وهذا نص الرسالة:

رسالة تعزية من رئيس حكومة إقليم كوردستان

إلى: الأمير هرمان ميرزا بك المحترم

وكيل أمير الإيزيديين

ببالغ الحزن والأسى، تلقّيتُ نبأ وفاة والدتكم الكريمة (ألماس علي بك)، وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدّم إليكم، وإلى عموم أفراد عائلتكم المحترمة، بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة.

إننا إذ نشارككم هذا المصاب الجلل، نسأل الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيدة برحمته الواسعة، ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهمكم الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

6 تموز 2025

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