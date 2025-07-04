مركز لالش: حكومة كوردستان تقدم مساعدات مالية شهرية لأكثر من 3 آلاف ناجٍ من داعش

أكّد رئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي، سعيد جردو، أن حكومة إقليم كوردستان مستمرة في تنفيذ مشروع الدعم المالي والمساندة للناجين من قبضة تنظيم داعش، على الرغم من الأزمات والتحديات الاقتصادية التي تواجه الإقليم.

وأوضح جردو في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن “عاماً مضى على انطلاق هذه المبادرة التي أطلقها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، والمخصصة لدعم ضحايا التنظيم الإرهابي، ولا تزال متواصلة بهدف تأمين رواتب ومساعدات مالية للناجين.”

وأشار إلى أن حكومة الإقليم تقدّم شهرياً مساعدات مالية لأكثر من ثلاثة آلاف ناجٍ من رجال ونساء وأطفال.

لافتاً إلى أن رئيس الحكومة قرر، مع تحسن الظروف العامة، تعزيز حجم الدعم والرعاية المقدّمة لهم، تقديراً لمعاناتهم الإنسانية والظروف القاسية التي تعرضوا لها على يد داعش.

وأضاف جردو أن استمرار هذه المبادرة في ظل الأزمات يعدّ مؤشراً على التزام حكومة الإقليم بمسؤولياتها الإنسانية والاجتماعية تجاه مواطنيها.

ولا يزال ملف ضحايا داعش، لاسيما من النساء الإيزيديات والأطفال الذين خُطفوا على يد التنظيم خلال اجتياحه قضاء سنجار عام 2014، يشكّل أحد أبرز القضايا الإنسانية في إقليم كوردستان.

ووفق إحصائيات مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين، تم حتى الآن تحرير أكثر من 3,600 مختطف ومختطفة من قبضة داعش، في حين يُقدر عدد المفقودين المتبقين بأكثر من 2,000 شخص.

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