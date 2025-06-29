تمليك 700 دار للإيزيديين واستعدادات لإنشاء متحف يوثّق الإبادة الجماعية في شنگال

أعلنت الحكومة المحلية في نينوى عن استكمال إجراءات تمليك أكثر من 700 دار سكنية لمواطنين من أبناء المكون الإيزيدي، ضمن مجمعات سكنية في قضاء شنگال (سنجار)، إلى جانب إطلاق مبادرة لإنشاء متحف يوثق فصول الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون على يد تنظيم داعش.

وقال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل في تصريح صحفي خلال لقائه مع رئيس لجنة الأمر الديواني (250425) الدكتور خلف شنگالي، وعدد من أعضاء اللجنة العليا، بحضور ممثلين عن الدوائر الخدمية المعنية، إن «ملف تمليك الوحدات السكنية يشهد تقدماً ملموساً، حيث تم الشروع بتمليك نحو 700 دار سكنية في مجمعات سنوني والقيروان والقحطانية خلال الأسبوع الحالي، ليُضاف إلى نحو 1300 دار تم تمليكها خلال المرحلة الأولى من البرنامج».

وأشار الدخيل إلى أن «هذه الخطوة تمثل ركيزة مهمة في جهود إعادة الإعمار وتعويض المتضررين من الإيزيديين، الذين عانوا من عمليات تهجير ممنهجة وجرائم إبادة خلال فترة احتلال داعش»، مؤكداً أن «تمليك الدور لا يعد مجرد إجراء إداري، بل هو إعادة اعتبار قانوني وإنساني لشريحة عانت من التهميش لسنوات طويلة».

وشدد الدخيل على ضرورة تسريع الإجراءات الإدارية والفنية، حيث وجّه الدوائر المختصة في البلديات والصحة والتربية والكهرباء إلى إعداد تقارير مفصلة بالاحتياجات الخدمية للمجمعات المستهدفة، وذلك بهدف استكمال البنى التحتية وضمان عودة آمنة ومستقرة للسكان.

من جهته، أكد رئيس اللجنة العليا الدكتور خلف شنگالي أن «اللجنة تنسق بشكل مكثف مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتجاوز العقبات القانونية والإدارية المتعلقة بالتمليك»، مشيراً إلى أن «هناك خطة شاملة قيد التنفيذ لضمان استكمال جميع معاملات الأسر المتبقية، بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات في عموم قضاء شنگال».

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