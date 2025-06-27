شابة ايزيدية تعود لعائلتها بعد 10 سنوات من اختطافها

ديما أمين فتاة ايزيدية تعود لعائلتها بعد عشر سنوات من اختطافها من قبل تنظيم داعش الارهابي.

وقالت ديما أمين اليوم الجمعة 27 حزيران 2025 لكوردستان24، “انا سعيدة جدا بعودتي لعائلتي، واشكر كل من ساعدني، عانيت كثيرا حتى تم إنقاذي، وكان الوضع صعبا للغاية، وفكرت في الانتحار لمرات عديدة”.

وأضاف ديما، “بعد اعتقالنا من قبل داعش، بقينا في العراق لفترة وجيزة، ثم اخذونا الى سوريا وفصلوني عن عائلتي هناك، ثم اسكنوني في منزل أحد عناصر داعش الذي كان يغتصبني، قضيت أسوء لحظات حياتي في سوريا لمدة 3 سنوات”.

وتابعت ديما، “تم تهريبي من سوريا الى تركيا، وسجنت هناك، أردت العودة الى العراق ولكني لم أكن احمل وثائق رسمية، فكان من الصعب الافراج عني، مكثت في السجن التركي سبع سنوات وتعرضت للتعذيب وعانيت كثيرا، حتى أطلق سراحي قبل عيد الاضحى بأيام وعدت الى أهلي في بلدة شاريا”.

ديما أمين، من سكان قرية كوجو التابعة لقضاء سنجار، وقعت في قبضة داعش مع عائلتها عام 2014، ولا يزال والدها وشقيقاها في عداد المفقودين.

وتم تحرير 3587 كوردية ايزيدية من قبضة تنظيم داعش الارهابي حتى الان وعادوا الى عوائلهم.

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