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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

بابا شيخ الإيزيديين يقدم التهاني للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
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بابا شيخ الإيزيديين يقدم التهاني للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

قدم بابا شيخ الإيزيديين، الشيخ علي شيخ إلياس، اليوم الخميس 5 حزيران 2025، التهاني والتبريكات للمسلمين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفيما يلي نص البيان:

بمناسبة حلول عيد الأضحى (القربان) المبارك الذي يصادف يوم الجمعة (٢٠٢٥/٦/٦)، يتقدم سماحة البابا شيخ، شيخ علي شيخ الياس، بأحر التهاني وٲزكى التبريكات الى جميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، ونتمنى من الله عزوجل الخير الى كل الانسانية في هذا الكون وبشكل خاص الشعب العراقي و الكوردستاني، وان تحقق روح المحبة والتسامح والتعايش وأن يعيد عليكم وعلی جميع خلائق الله هذه الأيام بهناء و سلام..

سماحة البابا شيخ

شيخ علي شيخ الياس

2025/6/5

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