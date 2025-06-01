آلية تصويت النازحين وناخبي سنجار في الانتخابات

أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، آلية تصويت النازحين وناخبي سنجار، فيما أكدت أن أكثر من 33 ألف نازح حدثوا بياناتهم بايومتريا.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، للوكالة الرسمية، إنه “بحسب قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل، تتم طريقة تصوّيت النازحين”، فيما بينت أن “وزارتي الهجرة والتجارة يزودان المفوضية بأعداد النازحين”.

وأضافت الغلاي، “يحق للنازح الساكن داخل المخيم التصويت لصالح الدائرة التي نزح منها، وذلك من خلال البطاقة البايومترية طويلة الأمد”.

فيما أوضحت ان “نازحي سنجار، فيصوتون في المكان الذي يقيمون فيه داخل المخيمات أو خارجها، لصالح الدائرة التي نزحوا منها، باستخدام البطاقة البايومترية طويلة الأمد”.

وأكدت أن “المفوضية مستمرة في حصر أعداد النازحين داخل المخيمات لغرض تحديث بياناتهم، حيث يوجد 16 مخيماً في دهوك و5 في أربيل”، مشيرا الى ان “عدد النازحين الذين حدثوا بياناتهم بلغ أكثر من 33 ألف نازح”.

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