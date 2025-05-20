آخر دفعة من نازحي سنجار تغادر مخيمات دهوك

شفق نيوز/ أعلنت دائرة شؤون النازحين واللاجئين واستجابة الأزمات في دهوك، يوم الثلاثاء، عن عودة آخر دفعة من النازحين إلى مناطق سكناهم في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال مدير الدائرة ديان جعفر، لوكالة شفق نيوز، إنه “خلال اليومين الماضيين غادرت 370 عائلة نازحة مخيمات محافظة دهوك لتعود إلى مناطق سكناها في قضاء سنجار، وهي جزء من آخر دفعة تمولها منظمة (أي أو أم) الدولية التابعة للأمم المتحدة”.

وأضاف أنه “خلال السنوات الثلاث الماضية عادت نحو 2800 عائلة إلى قراها ومناطقها في سنجار وتحديداً في المناطق السكنية وكرزرك، وتل عزير، ودوكري ضمن إطار برنامج العودة المدعوم من المنظمة”.

وأشار جعفر إلى أن “عملية العودة توقفت مؤقتاً بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تجميد المساعدات الإنسانية والمالية إلى منظمة الأمم المتحدة لمدة ثلاثة أشهر”، موضحاً أنهم ينتظرون انتهاء المهلة لاستئنافالعمليات.

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