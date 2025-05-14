مفوضية الانتخابات: تسجيل 65 ألف نازح من سنجار في دهوك

قالت المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي إن جزءاً كبيراً من عملية حصر وتسجيل النازحين داخل مخيمات دهوك قد اكتمل، والعمل جارٍ الآن على مخيمات محافظة أربيل.

وأوضحت جمانة الغلاي لشبكة رووداو الإعلامية أن “نازحي سنجار، الذين يعيشون خارج المخيمات ضمن حدود محافظة دهوك وتم تسجيلهم، يبلغ عددهم 34 ألفاً و126 شخصاً. أما العدد الإجمالي للذين تم تسجيلهم داخل المخيمات واكتملت عملية حصرهم، فيبلغ 31 ألف شخص”.

ولفتت إلى أن “نازحي سنجار، سواء كانوا داخل المخيمات أو خارجها، يمكنهم الإدلاء بأصواتهم لدوائرهم الانتخابية في إطار التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية العراقية”.

عدد نازحي سنجار داخل المخيمات الذين اكتملت عملية حصرهم وتسجيلهم، هو كالتالي:

مخيم باجد كندالا 1 – 1210 شخصاً

مخيم باجد كندالا 2 – 1356 شخصاً

مخيم بيرسفي 1 – 1049 شخصاً

مخيم بيرسفي 2 – 1301 شخصاً

مخيم إيسيان – 3026 شخصاً

مخيم روانكه – 2745 شخصاً

مخيم خانكي – 3269 شخصاً

مخيم كبرتو 1 – 3218 شخصاً

مخيم كبرتو 2 – 2198 شخصاً

مخيم شيخان – 812 شخصاً

مخيم ماملان – 78 شخصاً

مخيم شاريا – 2448 شخصاً

مخيم داودية – 342 شخصاً

مخيم ديركار – 489 شخصاً

مخيم جم مشكو – 6046 شخصاً

مخيم مام رشان – 1413 شخصاً

كما قال خالد عباس، مدير فرع دهوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لرووداو إن “العمل في عملية حصر وتسجيل النازحين في مخيمات دهوك وخارجها مستمر، وأي نازح لديه وثيقة تثبت نزوحه، إذا لم يكن مسجلاً فسيتم تسجيله، وبعد ذلك سيتم نقل مكان اقتراعه من خلال عملية الحصر”.

يتواجد نازحو سنجار في محافظة دهوك في 16 مخيماً وموقعاً سكنياً، ويعيش جزء منهم خارج المخيمات ضمن حدود المحافظة.

بحسب إحصائيات مديرية الهجرة والمهجرين والاستجابة للأزمات، يبلغ عددهم حوالي 200 ألف شخص.

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