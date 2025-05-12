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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

رئيس إقليم كوردستان يهنئ الإيزيديين بالذكرى الـ32 لتأسيس مركز لالش الثقافي

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فى :شؤون ايزيدية
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رئيس إقليم كوردستان يهنئ الإيزيديين بالذكرى الـ32 لتأسيس مركز لالش الثقافي

قدّم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، تهانيه إلى جميع الإيزيديين بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لتأسيس مركز لالش الثقافي، مشيداً بالدور الكبير الذي يؤديه المركز في خدمة الثقافة الكوردية والإيزيدية.

وأعرب بارزاني، في بيان، عن تقديره لما قدمه المركز من أعمال وخدمات وإنجازات خلال مسيرته، موجّهاً الشكر إلى إدارة المركز والعاملين فيه كافة، ومتمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق في مهامهم.

كما جدد رئيس الإقليم تأكيده على دعمه الكامل والمستمر لنشاطات وأعمال مركز لالش، معتبراً إياه “ينبوعاً صافياً يصب في نهر الثقافة الكوردية”.

كما أكد بارزاني، دعمه المتواصل لجميع مكونات كوردستان من مختلف الأديان والقوميات، مشدداً على أن “كوردستان ستبقى وطناً للجميع، وسأبقى دائماً داعماً ومدافعاً عن حقوقهم، وستظل كوردستان لنا جميعاً وطناً للتنوع والقبول المتبادل والتعايش السلمي”.

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