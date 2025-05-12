مايو 12, 2025

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ بـ الذكرى الـ 32 لتأسيس مركز لالش

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
اترك تعليق
6 مشاهدات

رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ بـ الذكرى الـ 32 لتأسيس مركز لالش

هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 12 أيار 2025، بالذكرى الـ 32 لتأسيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي.

وقال خلال رسالة التهنئة:

أهنئ رئيس وأعضاء الهيئة العليا وجميع الإخوة والأخوات الإيزيديين، بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لتأسيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي وأتمنى لكم التقدم والاستمرار.

لقد قدم مركز لالش خدمات كبيرة للثقافة والفن الكوردي الأصيل وفي الحفاظ على التراث وعادات وتقاليد المجتمع الإيزيدي، ولعب دوراً مهماً في تعزيز الأخوة والتعايش بين مكونات كوردستان.

facebookShare on Facebook
Post Views: 109

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi