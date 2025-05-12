رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ بـ الذكرى الـ 32 لتأسيس مركز لالش

هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 12 أيار 2025، بالذكرى الـ 32 لتأسيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي.

وقال خلال رسالة التهنئة:

أهنئ رئيس وأعضاء الهيئة العليا وجميع الإخوة والأخوات الإيزيديين، بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لتأسيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي وأتمنى لكم التقدم والاستمرار.

لقد قدم مركز لالش خدمات كبيرة للثقافة والفن الكوردي الأصيل وفي الحفاظ على التراث وعادات وتقاليد المجتمع الإيزيدي، ولعب دوراً مهماً في تعزيز الأخوة والتعايش بين مكونات كوردستان.

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