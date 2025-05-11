مكتب إنقاذ المختطفين الإيزديين لرووداو: 2500 كوردي إيزدي مفقود لحد الآن

أفاد مسؤول مكتب إنقاذ المختطفين من داعش، بوجود قرابة 2500 كوردي إيزدي في عداد المفقودين لحد الآن، ومعظمهم في سوريا وروجآفا.

وقال حسين قائدي، مسؤول مكتب إنقاذ المختطفين من داعش التابع للمكتب الخاص لرئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الأحد (11 أيار 2025): “حتى اليوم، تم تحرير 3587 من المختطفين”.

الذين جرى إنقاذهم، هم نساء ورجال وأطفال اختطفوا خلال هجوم داعش على سنجار والمناطق المحيطة بها في عام 2014.

ويحتاج الكورد الإيزديون الذين يتم إنقاذهم إلى علاج نفسي، ويقول حسين قائدي بهذا الصدد: “في إطار اتفاق بين حكومة إقليم كوردستان وألمانيا في عام 2015، تم إرسال حوالي 1090 ناجياً إلى ذلك البلد لتلقي العلاج”.

ومنذ ذلك الاتفاق، أوفد عدد آخر من الناجين إلى كندا وأميركا وأستراليا عن طريق المنظمات الإنسانية.

وأضاف مسؤول مكتب إنقاذ المختطفين من داعش: “أولئك الذين يذهبون إلى الخارج لتلقي العلاج النفسي أحرار في العودة أو البقاء في ذلك البلد، سواء أرادوا العودة أو البقاء”.

وفيما يتعلق بمصير المفقودين، أشار حسين قائدي إلى أن غالبيتهم في سوريا، وخاصة مناطق روجآفا (شمال شرق سوريا) ومخيم الهول، مردفاً: “نعتقد بوجود مختطفين في دول أخرى أيضاً، إذ أننا رأينا عودة إيزدي من غزة”.

في هجوم مسلحي داعش على قضاء سنجار، اختطف 11 ألفاً و417 كوردياً إيزدياً، وارتكبت بحقهم مجازر، عدّت فيما بعد “إبادة جماعية”.

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