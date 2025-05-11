عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”.. توثيق شهادة ناجية أيزيدية ضد إرهابي يحاكم في كوسوفو

أعلن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، اليوم الأحد، استكمال الاجراءات القانونية من قبل محكمة تحقيق الكرخ الأولى في الاستماع إلى شهادة إحدى الناجيات والتي تنتمي إلى المكون الايزيدي عبر تقنية الفيديو كونفرنس خلال جلسة المحكمة التي عقدت بتاريخ 7/ 5/ 2025″.

وبحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقى المجلس طلب مساعدة قانونية من المحكمة الأساسية في مدينة بريشتينا/ كوسوفو والمقدمة ضد المجرم الارهابي مراد ديرنجاني المتورط في ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة خلال فترة عمله مع كيان داعش الإرهابي في العراق وسوريا.

وبعد تدقيق البيانات المؤرشفة لدى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، تبين وجود الضحية العراقية وهي إحدى الناجيات من أبناء المكون الإيزيدي، حيث تعرضت لجريمة الخطف والسبي والاعتداء من قبل المجرم المكنى ابو يحيى الالماني المتورط في ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية.

ويجدد المركز الوطني تأكيده على التزامه الكامل بتسهيل آليات التعاون القضائي الدولي، سيما في القضايا ذات الصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية، حرصاً على تحقيق العدالة للضحايا وتعزيز مبدأ المساءلة، بحسب البيان.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية