رسالة الرئيس بارزاني بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لتأسيس مركز لالش

أصدر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد 11 أيار / مايو 2025، رسالة بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لتأسيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي.

وفيما يلي نص رسالة الرئيس بارزاني:

بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لتأسيس مركز لالش، أتقدم بأحر التهاني إلى رئيس وأعضاء الهيئة العليا وأعضاء وكوادر مركز لالش، وجميع الأخوات والإخوة الإيزيديين.

لقد اضطلع مركز لالش، على مدى سنوات من مسيرته، بدور بارز من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمشاريع والمهرجانات المتنوعة، وطباعة الكتب، ومساعدة آلاف الناجين من أيدي تنظيم داعش. إلى جانب ذلك، قدم المركز العديد من الأنشطة التوعوية والإعلامية والفنية خدمةً للمجتمع الإيزيدي، وساهم في حماية التراث والثقافة القومية لشعب كوردستان.

وبهذه المناسبة، أعبر عن تقديري للجهود والمثابرة التي يبذلها رئيس وأعضاء الهيئة العليا وكوادر مركز لالش، متمنياً للمركز مزيداً من التقدم والازدهار، ولجميع الأخوات والإخوة الإيزيديين دوام الأمن والاستقرار والسعادة.

دمتم بخير وسعادة

مسعود بارزاني

11 أيار 2025

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