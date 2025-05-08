تخصيص رواتب لـ2300 ناجية إيزدية حتى الآن

أعلنت مديرة شؤون الناجيات الإيزديات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، سراب إلياس، تخصيص رواتب شهرية لأكثر من 2300 امرأة وفتاة كوردية إيزدية حتى الآن، في إطار القانون رقم 8 الخاص بالناجيات.

وقالت سراب إلياس لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الخميس (8 أيار 2025)، إن هذا الدعم يأتي تطبيقاً للقانون الذي أقرّه البرلمان العراقي في 1 آذار 2021، ويقضي بتعويض جميع الناجين من قبضة تنظيم داعش، مشيرة إلى أن الراتب الشهري المخصص للناجيات يبلغ 800 ألف دينار عراقي.

وكان تنظيم داعش قد شنّ هجوماً على قضاء سنجار في (3 آب 2014)، ارتكب خلاله إبادة جماعية بحق الكورد الإيزديين، واختطف 6417 شخصاً، أنقذ 3580 منهم حتى الآن.

القانون يشمل النساء والفتيات الإيزديات بغض النظر عن بلد إقامتهن، حيث يمكنهن تقديم طلبات الحصول على الراتب. وقد جرى تقديم 150 طلباً من الخارج، وأجريت مقابلات مع 120 حالة.

في هذا السياق، شهد يوم الخميس (12 كانون الأول 2024)، إجراء أول مقابلات عبر الفيديو كونفرنس من محافظة نينوى مع الإيزديات المقيمات خارج العراق.

هذه العملية تُجرى بإشراف محكمة استئناف نينوى – محكمة تحقيق القوش، وبتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية – دائرة حقوق الإنسان، لتسهيل الإجراءات على الناجيات الإيزديات المقيمات في الخارج.

وقد حُدد يوم الخميس من كل أسبوع موعداً ثابتاً لهذه المقابلات، حيث يجري قاضٍ من محكمة القوش مقابلات عبر الفيديو مع الإيزديات اللواتي نجون من قبضة داعش ويعشن حالياً خارج العراق.

تُعقد المقابلات مع الإيزديات في ألمانيا وفرنسا، وفقاً لسراب إلياس، داخل السفارات والقنصليات العراقية، خصوصاً في برلين وفرانكفورت وباريس، نظراً إلى أن غالبية الإيزديين المقيمين في الخارج يتوزعون بين هذين البلدين.

وأشارت مديرة شؤون الناجيات الإيزديات سراب إلياس إلى أن القاضي المشرف على المقابلات قادر على إجراء مقابلات مع ثلاثة إلى خمسة أشخاص كل يوم خميس.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية