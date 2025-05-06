ألف منها لتربية سنجار.. توزيع 17 ألف عقد في نينوى

صادق محافظ نينوى على قرار تثبيت 17 ألف شخص بعقود، ألف منهم لقطاع التربية في سنجار.

وجرى التوقيع على عقود التعيين في 5 أيار 2025 من قبل محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، وستباشر الإجراءات اليوم.

من جانبه، أعلن محمد كاكائي، عضو مجلس محافظة نينوى، لشبكة رووداو الإعلامية، الثلاثاء (6 نيسان 2025): “اعتباراً من اليوم، يمكن لأولئك الـ 17 ألف شخص الذين تم التوقيع على تعيينهم البدء في معاملاتهم وزيارة دوائرهم، وتم تحديد فترة 10 أيام لبدء العمل، وإذا لم يكملوا معاملاتهم خلال هذه الفترة، فسيتم استبدالهم بآخرين”.

وأضاف: “من بين هؤلاء الـ 17 ألف معين، ألف منهم لقطاع التربية في قضاء سنجار، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعيين حوالي ألفي شخص آخرين بعقود في الدوائر الأخرى في القضاء وفقاً لعدد السكان”.

تأتي هذه التعيينات وفقاً لقانون الموازنة العامة العراقية لمدة ثلاث سنوات، والذي خصص 150 ألف وظيفة لجميع المحافظات.

وذكر أنه “سيتم تعيين هؤلاء الأشخاص لمدة ثلاث سنوات براتب قدره 300 ألف دينار، وبعد ذلك سيتم تحويلهم إلى موظفين دائمين”.

يشمل الألف شخص الذين سيتم تعيينهم في سنجار محاضرين ومتطوعين في مخيمات النازحين.

من بين الـ 17 ألف شخص، تم تخصيص ثمانية آلاف لقطاع التربية في نينوى، والثمانية آلاف الآخرين للدوائر الخدمية.

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