محما خليل: البرلمان العراقي سيتحرك قريباً لتحويل قضاء شنگال إلى محافظة

أعلن النائب في البرلمان العراقي محما خليل، أن مجلس النواب سيباشر قريباً باتخاذ الإجراءات الرسمية لتحويل قضاء شنگال إلى محافظة مستقلة، وذلك بعد المصادقة النهائية على تحويل حلبجة إلى محافظة.

وقال خليل في تصريح لـ (باسنيوز)، إن «جميع الجهود ستُبذل خلال الفترة المقبلة لبدء الإجراءات المتعلقة بتحويل قضاء شنگال إلى محافظة»، مشيراً إلى أن «هناك مشروعاً متكاملاً بهذا الخصوص، ويجري العمل عليه بجدية داخل مجلس النواب العراقي».

وأضاف النائب، الذي شغل سابقاً منصب قائمقام شنگال، أن «قضاء شنگال مؤهل من كافة النواحي ليكون محافظة، ويحتاج إلى دعم رسمي من الحكومة الاتحادية في بغداد لتحقيق هذا الهدف، تلبيةً لمطالب سكان المنطقة».

وأكد خليل، أن «أهالي شنگال طالبوا مراراً بتحويل منطقتهم إلى محافظة تابعة لإقليم كوردستان»، مذكّراً بأن «أكثر من 90% من سكان شنگال صوّتوا لصالح استقلال إقليم كوردستان خلال الاستفتاء الذي أجري في عام 2017».

وأشار إلى أن «المضي بهذا المشروع يُعد استحقاقاً إدارياً وخدمياً لأبناء شنگال، الذين عانوا طويلاً من الإهمال والمآسي الأمنية والاجتماعية».

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