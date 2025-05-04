الدكتورة ڤالا ٳبراهیم: علی رئیس الجمهوریة ٲن یعتذر للٲيزديین

بقلم: شيخ زيدو باعدري

لدينا العديد من الشخصيات ممن يعملون بجهد واخلاص حيث يجب الاشارة اليهم ليس كونهم بحاجة للشكر والمديح بل لتكون عبرة ومثالاً يحتذى للبقية من المسؤولين ذو المناصب وممن لازالوا في بداية الترقي والصعود نحو المسؤولية.

على هامش المؤتمر الذي اقامه مركز لالش بالتعاون مع جامعة دهوك حول الايزيدية كان للمناضلة الدكتورة محاضرة قيمة بعنوان (جینوساید الایزیدیة) نالت القبول التام بل والتصفيق الحار من قبل الحضور خاصة اثناء مطالبتها من رئاسة الدولة العراقية بتقديم إعتذار رسمي لابناء الديانة الايزيدية لما لحق بهم جراء استهدافهم من قبل الدواعش عام 2014 وما ترتب عليه من جرائم وحشية من انفال بحقهم من قتل وتهجير لازالت اثارها باقي وشاخصة من مخيمات ومخطوفين مفقودين.. مطلبها هذه جعلنا جميعاً نصفق لها لشجاعتها وجراتها في طرح هذا الموضوع…

سلطنا الضوء هذه المرة على السيدة الدكتورة المناضلة فالا ابراهيم ودورها الكبير في خدمة مسيرة الكوردياتي خاصة وكوردستان عامة.

سياسية وأكاديمية كوردية بارزة، وُلدت في 17 أكتوبر 1976 في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، تحمل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي، بالإضافة إلى ماجستير وبكالوريوس في القانون من كلية القانون والسياسة بجامعة صلاح الدين.

المسيرة الأكاديمية والسياسية

الأكاديمية.. عملت أستاذة في كلية القانون والسياسة بجامعة صلاح الدين بين عامي 2003 و2013 وهذا ما اعطاها خبرة كبيرة في القانون والسياسة استفادت من هذه الخبرات لاحقاً.

البرلمان.. انتُخبت نائبة في برلمان كردستان خلال الدورتين الرابعة والخامسة الحالي بتفوق ممتاز، حيث شغلت منصب رئيسة لجنة الشؤون القانونية وعضوة في لجنة حماية حقوق المستهلك مستفيدة من خبراتها السابقة في القانون والسياسة.

الرئاسة المؤقتة للبرلمان.. في 18 فبراير 2019، أصبحت أول امرأة تترأس برلمان كردستان بصورة مؤقتة بعد انتخابها من قبل الأعضاء.

العمل الحكومي.. اشتغلت منصب وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان في حكومة إقليم كردستان الكابینة التاسعة وهي خير مثال على ان المرأة تستطيع تقديم الكثير سواء كان معاونة الپێشمەرگە وتجهيزه في الجبهات في اوقات الحروب او العمل في السياسة إلى جانب الرجل.

وهي عضوة في عدة نقابات منها في اتحاد معلمي كوردستان، اتحاد حقوقي كوردستان، والمعهد الكوردي لعلوم الضحايا ومكافحة الإبادة الجماعية.

اللغات.. تتحدث الكوردية (لغة الأم)، العربية (جيد جدا) الانكليزية (جيد).

اثناء لقاءنا بها ادركنا ان لها تواضع وكرم استقبال الضيوف خاصة ما يتعلق بتسهيل امور الدوائر والمواطنين مما يضيف لشخصيتها القبول بين مجتمعها سياسياً واجتماعياً.

نتمنى من جميع المسؤولين ان يحذو حذوها في ادارة الملفات والمعاملات ونرجو من النساء خاصة ان يتخذونها مثالاً في الوقوف مع الرجل لكي يكتمل النصف الاخر من المجتمع.

جزيل شكرنا وتقديرنا لها لحسن الكرم والضيافة واللقاء.

ملاحظة: تم الإستفادة من صفحتها الشخصية في موضوعنا هذا.

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