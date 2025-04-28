باستثناء سنجار.. النازحون سيصوتون في الانتخابات من مخيماتهم حصراً

كشفت الجهات المختصة بالانتخابات والمهجرين في العراق، يوم الإثنين، أن تصويت النازحين في الانتخابات التشريعية سيكون داخل المخيمات حصراً عدا نازحي سنجار، حيث بإمكانهم التصويت داخل أو خارج المخيمات.

وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات، حسن هادي زاير، لوكالة شفق نيوز، إن “على النازح الذي يرغب بالانتخاب، شرط أساسي أن يكون اسمه موجوداً في سجلات وزارة الهجرة والمهجرين، وأن يكون من ضمن قواطع النزوح حصراً، عدا نازحي قضاء سنجار”.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس جهاكير، لوكالة شفق نيوز، أن “النازحين يحق لهم التصويت داخل المخيمات فقط، عدا نازحي سنجار فلهم الحق التصويت داخل المخيمات وخارجها”.

وأشار إلى “عدم وجود مخيمات كثيرة متبقية، بل هي محصورة حالياً في دهوك وبعض المخيمات في أربيل بإقليم كوردستان”.

يذكر أن عدد مخيمات النازحين في محافظة دهوك يبلغ 15 مخيماً يعيش داخلها أكثر من 3300 نازح معظمهم من سكان قضاء سنجار الذين نزحوا بعد اجتياح مناطقهم من قبل مسلحي تنظيم داعش في عام 2014.

وأكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في كلمة ألقاها خلال مراسم “يوم الصلاة الوطني”، الأربعاء الماضي، أن “أكثر من مليوني نازح قدموا إلى إقليم كوردستان من باقي مدن ومناطق العراق خلال الحرب ضد تنظيم داعش”.

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في 15 مارس/آذار 2025، الالتزام بإنهاء ملف نازحي سنجار، وتنفيذ المشاريع كعامل مساعد لتسريع عودتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم، فضلاً عن اعتماد خطة طارئة لخدمة المناطق المستهدفة وتلبية احتياجاتها في قطاعات الماء والكهرباء والتربية والصحّة.

يذكر أن المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، قالت في 26 آذار/مارس الماضي، إن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكان مجلس النواب العراقي، صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.

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