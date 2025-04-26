أبريل 26, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

برعاية مسرور بارزاني.. إنعقاد المؤتمر العلمي الدولي الأول للإيزيديين

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
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برعاية مسرور بارزاني.. إنعقاد المؤتمر العلمي الدولي الأول للإيزيديين

برعاية رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ينعقد المؤتمر العلمي الدولي الأول للمكون الإيزيدي، في إقليم كوردستان، ويستمر على مدى يومين.

المؤتمر يتمحور حول، (الديانة، التراث، وتاريخ وجغرافية) بالمكون الإيزيدي.

المؤتمر يقام بتنظيم من مركز لالش الثقافي والاجتماعي وجامعة دهوك ويستمر لمدة يومين، من 29 إلى 30 أبريل ،2025 في مركز المؤتمرات بجامعة دهوك.

ويعد هذا المؤتمر العلمي الدولي الأول حول الإيزيديين وستناقش خلاله عشرات الأبحاث المتعلقة بالديانة الإيزيدية، ويشارك فيه باحثون من 11 دولة.

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