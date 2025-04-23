فيديو: كلمة أمير الايزيدية حازم تحسين بك في اليوم الوطني للصلاة

أكد الأمير حازم تحسين بك، أمير الإيزيديين، أن سياسة الرئيس مسعود بارزاني القائمة على التعايش والأخوة والاحترام المتبادل بين المكونات، أسهمت بشكل كبير في جعل إقليم كوردستان نموذجًا للتسامح والتعددية.

وقال تحسين بك، إن دعم الرئيس بارزاني لحرية الأديان وحقوق المكونات “ساعد الإيزيديين في بناء حياة أكثر استقرارًا وكرامة”.

مشيداً في الوقت ذاته، بالفرص التي أتاحها الإقليم للإيزيديين للمشاركة في العملية السياسية والمجتمعية.

وأوضح أن تجربة الديمقراطية في إقليم كوردستان “كانت مؤثرة بشكل إيجابي على حياة المواطنين، حيث وفّرت بيئة مفتوحة أمام جميع المكونات للمشاركة في الحكم والمطالبة بحقوقها، بما يضمن العدالة والمساواة”.

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