العثور على شابين إيزيديين من شنگال في البادية السورية

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية ‹قسد›، اليوم الاثنين، أنها سلمت شابين كورديين إيزيديين، إلى ‹البيت الإيزيدي› في غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، تمهيداً لإيصالهما إلى ذويهما في شنگال، بعد أن تمكنت من العثور عليهما ضمن صفوف تنظيم داعش.

وقالت مصادر في ‹قسد›، إن «الشابين هما ديار علي رفو (22 عاما)، وعثمان خيرو خديدا (19 عاما) اختُطفا من قبل داعش أثناء هجومه على قضاء شنگال عام 2014 حيث اقتيدا مع ذويهما إلى عدة جهات ضمن المساحة التي كان عناصر داعش يتحركون فيها بين العراق وسوريا، كما خضعا لما تسمى بـ (الدورات الشرعية)، وتم استغلال طفولتهما».

وأوضحت أن الشاب ديار بترت ساقه وفقد عينه اليمنى أثناء زجه في الأعمال القتالية، فيما فقد عثمان يده اليمنى.

وذكرت أنهما كانا في البادية السورية منذ سقوط الباغوز آخر معاقل داعش على يد قوات سوريا الديمقراطية.

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