أبريل 22, 2025

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

لالش شنكال يفتتح معرضا فنيا لصور والأعمال اليدوية في مخيم خانك

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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 لالش شنكال يفتتح معرضا فنيا لصور والأعمال اليدوية في مخيم خانك

من سلسلة نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه اليوم الأثنين الموافق 2025/4/21 وبمناسبة حلول عيد رأس السنة الأيزيدية قام مركز لالش شنكال بأفتتاح معرضا فنيا لصور والأعمال اليدوية في مخيم خانك/ مدرسة خانكي الثانية الأساسية الدراسة الكوردية وقد تضمن المعرض صورا و اعمالا يدوية تعبر عن افكار مختلفة لطلبتنا الأعزاء.

وقد تم تكريم جميع المشاركين بهدايا رمزية كما وقد شكرت إدارة المدرسة جهود مركز لالش شنكال ومكاتبه في دعمهم المتواصل لشريحة الطلبة وإقامة هكذا نشاطات فنية.

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