الهجرة تعلق حول النزوح خارج المخيمات: النازحون عادوا للاندماج

علق وزارة الهجرة والمهجرين، على موضوع النزوح خارج المخيمات، موضحة أن النازحين الذين غادروا المخيمات لا يعتبرون نازحين لأنهم عاشوا لأكثر من 10 سنوات وتمكنوا من الاندماج في المجتمع المحلي، فضلاً عن عودة العديد منهم إلى مناطقهم الأصلية.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، علي عباس في تصريح {للفرات نيوز} أن :”نازحي المخيمات هم من الأغلبية الإيزيدية وهذا الوضع يخص بشكل خاص منطقة سنجار”، مشيراً إلى أن “هناك إجراءات تقع على عاتق الجهات الأمنية من ناحية تأمين المنطقة من أجل إيصال رسالة اطمئنان للعوائل النازحة”.

وأوضح عباس، أن “إعادة إعمار القرى المهدمة التي يسكنها هؤلاء العوائل تشكل جزءاً من الجهود المبذولة إلى جانب موضوع جرف الصخر الذي أصبح واقعاً قائماً”.

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